A região de Franca receberá cinco novas Salas DDM (Delegacias de Defesa da Mulher) neste ano, como parte de um pacote de medidas anunciado nesta segunda-feira, 30, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A iniciativa integra a política estadual de enfrentamento à violência contra a mulher e prevê a ampliação da rede de proteção com 69 novas unidades em todo o estado de São Paulo.

As novas estruturas serão instaladas em delegacias já existentes, o que permite rápida implementação e aproveitamento da estrutura pública. Na região, as cidades contempladas são Cristais Paulista, Orlândia, Patrocínio Paulista, Rifaina e Sales Oliveira.

As Salas DDM são espaços dentro da Polícia Civil preparados para oferecer atendimento especializado, humanizado e reservado a mulheres vítimas de violência. O modelo amplia o acesso ao serviço, garantindo mais agilidade no acolhimento no interior.