O número de beneficiários da Tarifa Social Paulista na região de Franca cresceu 236% após a desestatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), realizada pelo Governo de São Paulo em 2024. O total de pessoas atendidas saltou de 17,5 mil para 58,7 mil, ampliando o acesso ao desconto na conta de água para famílias em situação de vulnerabilidade.
Na cidade de Franca, que concentra a maior parte dos beneficiados, o número de pessoas atendidas passou de 14 mil para 48,5 mil — um aumento de 246%. Outros municípios da região também registraram crescimento expressivo.
Rifaina teve alta de 90 para 690 beneficiários (667%), enquanto Ribeirão Corrente passou de 210 para 1 mil (386%). Em Restinga, o número subiu de 300 para 1,2 mil (290%). Já Jeriquara registrou aumento de 270 para 1 mil (278%).
Em Pedregulho, o total passou de 1,4 mil para 3,2 mil (140%). Itirapuã saltou de 810 para 1,8 mil (122%), e Buritizal cresceu de 420 para 1,3 mil beneficiários (214%).
Todas as cidades da região são atendidas pela Sabesp dentro da política estadual de saneamento, que tem priorizado a ampliação do acesso ao serviço, especialmente em áreas mais vulneráveis.
No estado de São Paulo, o programa já alcança 6 milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 2 milhões de famílias beneficiadas.
Desconto pode chegar a 78%
A Tarifa Social Paulista é considerada o maior programa social de saneamento do país e oferece redução de até 78% nas contas de água e esgoto para famílias de baixa renda.
O benefício é concedido automaticamente para quem tem cadastro atualizado no CadÚnico. Famílias que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) também são incluídas automaticamente.
Já desempregados precisam comprovar a condição após seis meses para manter o benefício por mais seis meses. Moradores de habitações coletivas devem fazer a solicitação pelo sistema Sabesp Fácil, com envio de documentação.
Para ter acesso ao desconto, é necessário que a conta esteja no nome da pessoa cadastrada ou de um familiar incluído no mesmo cadastro.
Categorias do programa
O programa é dividido em três categorias:
- Vulnerável: até 78% de desconto para famílias com renda per capita de até um quarto do salário mínimo;
- Social I: até 72% de desconto para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo ou em situações específicas, como desemprego ou presença de idosos e pessoas com deficiência;
- Social II: 50% de desconto para moradores de núcleos urbanos informais, por até 24 meses.
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