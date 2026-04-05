O número de beneficiários da Tarifa Social Paulista na região de Franca cresceu 236% após a desestatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), realizada pelo Governo de São Paulo em 2024. O total de pessoas atendidas saltou de 17,5 mil para 58,7 mil, ampliando o acesso ao desconto na conta de água para famílias em situação de vulnerabilidade.

Na cidade de Franca, que concentra a maior parte dos beneficiados, o número de pessoas atendidas passou de 14 mil para 48,5 mil — um aumento de 246%. Outros municípios da região também registraram crescimento expressivo.

Rifaina teve alta de 90 para 690 beneficiários (667%), enquanto Ribeirão Corrente passou de 210 para 1 mil (386%). Em Restinga, o número subiu de 300 para 1,2 mil (290%). Já Jeriquara registrou aumento de 270 para 1 mil (278%).