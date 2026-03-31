Motoristas que trafegam pela rodovia Cândido Portinari, no trecho entre Franca e Pedregulho, enfrentam lentidão na tarde desta terça-feira, 31. Um veículo rodou na pista e parou no canteiro central, nas proximidades do trevo de acesso a Cristais Paulista. Ainda durante a tarde, uma árvore caiu em uma via paralela à rodovia, contribuindo para os transtornos na região.

De acordo com motoristas que passaram pelo local, o acidente ocorreu logo após o trevo, no sentido de quem segue de Jeriquara e Pedregulho para Franca. Um carro perdeu o controle e parou no canteiro central, o que contribuiu para a redução da velocidade no trecho.

Também houve o registro de uma árvore caída. Apesar de imagens que circulam nas redes sociais indicarem uma suposta interdição total da rodovia, a situação no local é outra: a árvore não está sobre a pista principal, mas em uma via paralela que dá acesso à região da Camari. No entanto, a pista foi liberada no fim da tarde desta terça-feira.