O feriado prolongado de Páscoa deve aumentar o movimento nas rodovias que cortam a região de Franca. Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, cerca de 124,8 mil veículos devem trafegar pela rodovia Cândido Portinari, principal ligação entre Franca e Ribeirão Preto, passando por cidades como Batatais, Brodowski e Restinga.

No total, a concessionária estima a circulação de 606 mil veículos em toda a malha viária sob concessão, o que representa um aumento de aproximadamente 4% em relação aos dias normais.

A operação especial começa nesta quinta-feira, 2, com expectativa de maior movimento no fim da tarde, e segue até a manhã de segunda-feira, 6, período de retorno do feriado.

Esquema especial nas rodovias da região