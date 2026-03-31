31 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FERIADO PROLONGADO

Cândido Portinari deve receber 124 mil veículos durante a Páscoa

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Arteris
Central da Arteris, concessionária responsável pela administração da rodovia Cândido Portinari
Central da Arteris, concessionária responsável pela administração da rodovia Cândido Portinari

O feriado prolongado de Páscoa deve aumentar o movimento nas rodovias que cortam a região de Franca. Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, cerca de 124,8 mil veículos devem trafegar pela rodovia Cândido Portinari, principal ligação entre Franca e Ribeirão Preto, passando por cidades como Batatais, Brodowski e Restinga.

No total, a concessionária estima a circulação de 606 mil veículos em toda a malha viária sob concessão, o que representa um aumento de aproximadamente 4% em relação aos dias normais.

A operação especial começa nesta quinta-feira, 2, com expectativa de maior movimento no fim da tarde, e segue até a manhã de segunda-feira, 6, período de retorno do feriado.

Esquema especial nas rodovias da região

Para atender ao aumento do fluxo, a concessionária reforçou a estrutura. Serão 58 viaturas operacionais, incluindo ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção, além de bases de atendimento ao usuário ao longo das rodovias.

Entre os recursos disponíveis estão:

  • 20 ambulâncias para atendimento pré-hospitalar
  • 15 viaturas de inspeção de tráfego
  • 19 guinchos (leves e pesados)
  • 20 bases com banheiros, água e Wi-Fi

As rodovias também contam com monitoramento por cerca de 300 câmeras, com parte desta tecnologia com inteligência artificial para identificar infrações, como uso de celular ao volante e falta do cinto de segurança.

Horários de maior movimento

A recomendação para quem vai pegar estrada na região de Franca é evitar os horários de pico:

  • Quinta-feira: das 10h às 23h
  • Sexta-feira, 3: das 9h às 11h
  • Domingo, 5: das 13h às 22h
  • Segunda-feira: das 8h às 12h

No sábado, 4, o tráfego deve ser considerado normal.

Orientação aos motoristas

Em caso de emergência, os usuários podem acionar atendimento pelo telefone 0800 001 1255 ou pelo WhatsApp da concessionária.

A orientação é revisar o veículo antes da viagem, respeitar os limites de velocidade e redobrar a atenção, principalmente nos horários de maior movimento.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários