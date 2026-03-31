O feriado prolongado de Páscoa deve aumentar o movimento nas rodovias que cortam a região de Franca. Segundo a concessionária Arteris ViaPaulista, cerca de 124,8 mil veículos devem trafegar pela rodovia Cândido Portinari, principal ligação entre Franca e Ribeirão Preto, passando por cidades como Batatais, Brodowski e Restinga.
No total, a concessionária estima a circulação de 606 mil veículos em toda a malha viária sob concessão, o que representa um aumento de aproximadamente 4% em relação aos dias normais.
A operação especial começa nesta quinta-feira, 2, com expectativa de maior movimento no fim da tarde, e segue até a manhã de segunda-feira, 6, período de retorno do feriado.
Esquema especial nas rodovias da região
Para atender ao aumento do fluxo, a concessionária reforçou a estrutura. Serão 58 viaturas operacionais, incluindo ambulâncias, guinchos e veículos de inspeção, além de bases de atendimento ao usuário ao longo das rodovias.
Entre os recursos disponíveis estão:
- 20 ambulâncias para atendimento pré-hospitalar
- 15 viaturas de inspeção de tráfego
- 19 guinchos (leves e pesados)
- 20 bases com banheiros, água e Wi-Fi
As rodovias também contam com monitoramento por cerca de 300 câmeras, com parte desta tecnologia com inteligência artificial para identificar infrações, como uso de celular ao volante e falta do cinto de segurança.
Horários de maior movimento
A recomendação para quem vai pegar estrada na região de Franca é evitar os horários de pico:
- Quinta-feira: das 10h às 23h
- Sexta-feira, 3: das 9h às 11h
- Domingo, 5: das 13h às 22h
- Segunda-feira: das 8h às 12h
No sábado, 4, o tráfego deve ser considerado normal.
Orientação aos motoristas
Em caso de emergência, os usuários podem acionar atendimento pelo telefone 0800 001 1255 ou pelo WhatsApp da concessionária.
A orientação é revisar o veículo antes da viagem, respeitar os limites de velocidade e redobrar a atenção, principalmente nos horários de maior movimento.
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