Famílias em situação de vulnerabilidade social dos bairros Miramontes e Parque Moema, em Franca, receberam 265 marmitas no domingo, 29. A ação foi organizada pelo Instituto Xamânico Encanto dos Manacás, com apoio do Moto Clube Insanos e do Centro Espírita Caminho de Luz, e contou com a participação de voluntários em todas as etapas, desde o preparo até a entrega dos alimentos.

A atividade começou por volta das 7h30 e seguiu até o meio-dia, mobilizando equipes na organização, preparo e montagem das refeições. Os alimentos foram preparados na cozinha do Centro Espírita, localizado no bairro Miramontes, utilizando itens do próprio instituto e doações recebidas na véspera da ação.

Entre os insumos utilizados estavam 25 kg de arroz, óleo, milho, além de legumes e carnes doados por apoiadores. O Instituto também contribuiu com 20 kg de frango e os recipientes utilizados para transporte das marmitas. Durante o preparo, integrantes do Moto Clube Insanos ainda supriram a falta de temperos, reforçando o espírito colaborativo da ação.