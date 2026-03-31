31 de março de 2026
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MIRAMONTES E MOEMA

Ação solidária entrega 265 marmitas a famílias carentes em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Voluntários preparando marmitas na cozinha do Centro Espírita, no bairro Miramontes
Voluntários preparando marmitas na cozinha do Centro Espírita, no bairro Miramontes

Famílias em situação de vulnerabilidade social dos bairros Miramontes e Parque Moema, em Franca, receberam 265 marmitas no domingo, 29. A ação foi organizada pelo Instituto Xamânico Encanto dos Manacás, com apoio do Moto Clube Insanos e do Centro Espírita Caminho de Luz, e contou com a participação de voluntários em todas as etapas, desde o preparo até a entrega dos alimentos.

A atividade começou por volta das 7h30 e seguiu até o meio-dia, mobilizando equipes na organização, preparo e montagem das refeições. Os alimentos foram preparados na cozinha do Centro Espírita, localizado no bairro Miramontes, utilizando itens do próprio instituto e doações recebidas na véspera da ação.

Entre os insumos utilizados estavam 25 kg de arroz, óleo, milho, além de legumes e carnes doados por apoiadores. O Instituto também contribuiu com 20 kg de frango e os recipientes utilizados para transporte das marmitas. Durante o preparo, integrantes do Moto Clube Insanos ainda supriram a falta de temperos, reforçando o espírito colaborativo da ação.

Na primeira etapa da distribuição, 165 marmitas foram destinadas a famílias previamente cadastradas pelo Centro Espírita Caminho de Luz. O foco principal da ação foi justamente atender essas famílias, em sua maioria compostas por mães e crianças, que já são acompanhadas pela instituição.

Após atender o público cadastrado, a equipe seguiu em caravana até o bairro Parque Moema, onde foram distribuídas outras 100 marmitas nas proximidades de um abrigo provisório. Apesar de também alcançar pessoas em situação de rua, a maioria dos beneficiados no local era formada por famílias em situação de necessidade.

Além das marmitas, também foram distribuídos ovos de Páscoa para as crianças atendidas, ampliando o alcance social da iniciativa.

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