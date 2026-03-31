Famílias em situação de vulnerabilidade social dos bairros Miramontes e Parque Moema, em Franca, receberam 265 marmitas no domingo, 29. A ação foi organizada pelo Instituto Xamânico Encanto dos Manacás, com apoio do Moto Clube Insanos e do Centro Espírita Caminho de Luz, e contou com a participação de voluntários em todas as etapas, desde o preparo até a entrega dos alimentos.
A atividade começou por volta das 7h30 e seguiu até o meio-dia, mobilizando equipes na organização, preparo e montagem das refeições. Os alimentos foram preparados na cozinha do Centro Espírita, localizado no bairro Miramontes, utilizando itens do próprio instituto e doações recebidas na véspera da ação.
Entre os insumos utilizados estavam 25 kg de arroz, óleo, milho, além de legumes e carnes doados por apoiadores. O Instituto também contribuiu com 20 kg de frango e os recipientes utilizados para transporte das marmitas. Durante o preparo, integrantes do Moto Clube Insanos ainda supriram a falta de temperos, reforçando o espírito colaborativo da ação.
Na primeira etapa da distribuição, 165 marmitas foram destinadas a famílias previamente cadastradas pelo Centro Espírita Caminho de Luz. O foco principal da ação foi justamente atender essas famílias, em sua maioria compostas por mães e crianças, que já são acompanhadas pela instituição.
Após atender o público cadastrado, a equipe seguiu em caravana até o bairro Parque Moema, onde foram distribuídas outras 100 marmitas nas proximidades de um abrigo provisório. Apesar de também alcançar pessoas em situação de rua, a maioria dos beneficiados no local era formada por famílias em situação de necessidade.
Além das marmitas, também foram distribuídos ovos de Páscoa para as crianças atendidas, ampliando o alcance social da iniciativa.
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