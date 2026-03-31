Moradores da avenida Frei Germano, no bairro Estação, em Franca, denunciam problemas após a instalação de um poste com transformador pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). A estrutura, colocada em frente a uma academia para atender à demanda local, preocupa principalmente em dias de chuva.

Segundo os relatos, a base do poste não foi fixada de forma adequada. Há pouca presença de concreto ao redor, o que pode comprometer a estabilidade e facilitar a infiltração de água no local.

O problema já teria causado transtornos diretos. Em um episódio recente, a água infiltrou-se na galeria da calçada, afetando prédios vizinhos e gerando incômodos para moradores e transeuntes da região.