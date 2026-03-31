31 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA ESTAÇÃO

Moradores temem queda e infiltração de poste com transformador

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Concreto quebrado ao redor de poste no bairro Estação, em Franca
Concreto quebrado ao redor de poste no bairro Estação, em Franca

Moradores da avenida Frei Germano, no bairro Estação, em Franca, denunciam problemas após a instalação de um poste com transformador pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). A estrutura, colocada em frente a uma academia para atender à demanda local, preocupa principalmente em dias de chuva.

Segundo os relatos, a base do poste não foi fixada de forma adequada. Há pouca presença de concreto ao redor, o que pode comprometer a estabilidade e facilitar a infiltração de água no local.

O problema já teria causado transtornos diretos. Em um episódio recente, a água infiltrou-se na galeria da calçada, afetando prédios vizinhos e gerando incômodos para moradores e transeuntes da região.

Em nota, a CPFL Paulista informou que irá enviar uma equipe técnica ao local para avaliar as condições do poste e verificar as medidas necessárias.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários