Um susto marcou a tarde desta terça-feira, 31, em Rifaina, após um caminhão de concreto perder o freio enquanto descia por uma área de pasto. Motorista e ajudante precisaram pular da cabine com veículo em movimento.
Segundo informações apuradas pela reportagem, dois trabalhadores - o motorista e um colega de serviço - seguiam para realizar uma entrega de material quando o veículo apresentou falha mecânica durante a descida em um trecho de gramado. Ao perceber que o caminhão estava sem freio e fora de controle, os dois decidiram pular do veículo ainda em movimento.
Apesar do risco, ambos conseguiram sair sem ferimentos.
Desgovernado, o caminhão continuou descendo pelo pasto em direção a uma área onde havia um gado, gerando ainda mais apreensão. Por pouco, o veículo também não colidiu contra uma árvore. No entanto, devido ao terreno irregular e ao atrito com o solo, o caminhão foi perdendo velocidade até parar sozinho.
Pessoas que estavam nas proximidades registraram o momento com celulares, mostrando o veículo descendo sem controle pela área.
Os dois trabalhadores ficaram bastante abalados com a situação, mas passam bem. Não houve registro de outros feridos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.