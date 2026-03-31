Um susto marcou a tarde desta terça-feira, 31, em Rifaina, após um caminhão de concreto perder o freio enquanto descia por uma área de pasto. Motorista e ajudante precisaram pular da cabine com veículo em movimento.

Segundo informações apuradas pela reportagem, dois trabalhadores - o motorista e um colega de serviço - seguiam para realizar uma entrega de material quando o veículo apresentou falha mecânica durante a descida em um trecho de gramado. Ao perceber que o caminhão estava sem freio e fora de controle, os dois decidiram pular do veículo ainda em movimento.

Apesar do risco, ambos conseguiram sair sem ferimentos.