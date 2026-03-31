O Big Compra Supermercados realiza nesta quarta-feira, 1º de abril, um mutirão de empregos em Franca, com oportunidades em diferentes setores da empresa. A iniciativa busca atrair candidatos interessados em ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

De acordo com o anúncio, o atendimento será feito em dois horários: às 10h e às 13h30. Os interessados devem comparecer com currículo em mãos à unidade localizada na Avenida Chico Júlio, 3.021 (Loja 09).

A empresa destaca que há vagas em diversas áreas e possibilidade de crescimento profissional dentro da rede. A ação também reforça a importância do contato direto entre candidatos e recrutadores, agilizando processos seletivos.