A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo nos celulares dos moradores de Franca alertando para uma tempestade que se aproxima da região nesta terça-feira, 31.
O aviso foi enviado por volta das 14h20 e orienta a população a redobrar a atenção por causa das condições climáticas adversas. O temporal estaria passando por São Joaqim da Barra e se encaminhando para Franca. Ainda segundo o aviso, há registro de raios e granizo.
A Defesa Civil reforça que, em situações de alerta, a população deve evitar áreas de risco, não enfrentar enxurradas e buscar abrigo seguro até a melhora do tempo. O órgão segue monitorando as condições meteorológicas na região.
Esta é a quarta vez que a cidade recebe este tipo de alerta, que diferentemente dos enviados via SMS, não exigem cadastro e são emitidos em situações de extrema emergência.
Esse alerta é enviado via tecnologia Cell Broadcast, que serve para sinais de emergência, fazendo com que todos os celulares com tecnologia 4G ou 5G que estejam dentro da área de risco recebam.
Os sinais enviados por Cell Broadcast podem ser considerados severos e extremos. Na primeira opção, não há urgência imediata, dando mais tempo à população para reforçar as medidas de proteção. Já o sinal extremo é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade, necessitando de medidas de proteção imediatas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.