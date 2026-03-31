A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta severo nos celulares dos moradores de Franca alertando para uma tempestade que se aproxima da região nesta terça-feira, 31.

O aviso foi enviado por volta das 14h20 e orienta a população a redobrar a atenção por causa das condições climáticas adversas. O temporal estaria passando por São Joaqim da Barra e se encaminhando para Franca. Ainda segundo o aviso, há registro de raios e granizo.

A Defesa Civil reforça que, em situações de alerta, a população deve evitar áreas de risco, não enfrentar enxurradas e buscar abrigo seguro até a melhora do tempo. O órgão segue monitorando as condições meteorológicas na região.