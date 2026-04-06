O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), deve receber uma advertência durante a sessão ordinária desta terça-feira, 7. Acusado de dirigir um carro oficial do Legislativo com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa e em velocidade acima do permitido durante viagem à capital paulista, o vereador deve receber a punição mais branda prevista no Código de Ética da Casa, que é a advertência por escrito, segundo apurado pelo portal GCN/Sampi, nesta segunda-feira, 7.

De acordo com a apuração da reportagem nos bastidores da Câmara, a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar - órgão que investiga o caso - de advertir Fransérgio Garcia contraria o posicionamento do Departamento Jurídico, que sugeriu o arquivamento do processo. O Conselho teria entendido que as denúncias contra o presidente afetam o prestígio e a integridade do Legislativo, além de indicarem uso irregular de bem público.

Nos bastidores, a avaliação é de que, apesar de se tratar de uma “falta grave”, Fransérgio não possui antecedentes e não houve prejuízo aos cofres públicos. Por isso, a tendência é pela aplicação de uma advertência de caráter apenas disciplinar.