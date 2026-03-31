Um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira, 30, deixou um motociclista e a passageira feridos após um carro não respeitar o pare em uma rotatória do Jardim Noêmia, na avenida São Vicente, em Franca.

Câmeras de segurança flagraram o momento exato da batida. As imagens mostram o casal na motocicleta realizando o contorno da rotatória, quando uma picape, que seguia pela via, desrespeita a sinalização de parada obrigatória. O motorista deveria ter aguardado a passagem da moto, que estava na preferencial, mas avança e atinge a lateral do veículo.

Com o impacto, o motociclista e a garupa são arremessados ao ar e caem violentamente no asfalto, em uma cena que impressiona pela força da colisão.