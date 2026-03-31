31 de março de 2026
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AV. SÃO VICENTE

Motorista ignora pare em rotatória e causa acidente com moto

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Momento flagrado pela câmera, carro ultrapassa a sinalização e atinge moto com casal que estavam na preferencial
Momento flagrado pela câmera, carro ultrapassa a sinalização e atinge moto com casal que estavam na preferencial

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira, 30, deixou um motociclista e a passageira feridos após um carro não respeitar o pare em uma rotatória do Jardim Noêmia, na avenida São Vicente, em Franca.

Câmeras de segurança flagraram o momento exato da batida. As imagens mostram o casal na motocicleta realizando o contorno da rotatória, quando uma picape, que seguia pela via, desrespeita a sinalização de parada obrigatória. O motorista deveria ter aguardado a passagem da moto, que estava na preferencial, mas avança e atinge a lateral do veículo.

Com o impacto, o motociclista e a garupa são arremessados ao ar e caem violentamente no asfalto, em uma cena que impressiona pela força da colisão.

Após o acidente, o motorista da picape parou no local e prestou socorro às vítimas. O casal recebeu atendimento médico e foi encaminhado a um hospital particular da cidade. Apesar dos ferimentos, ambos estavam estáveis e não corriam risco de morte.

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