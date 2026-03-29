A morte da estudante Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos, gerou comoção entre familiares e amigos. Moradora de Capetinga (MG), ela havia se mudado recentemente Franca para realizar o sonho de cursar biomedicina na Unifran (Universidade de Franca).

Anna Elisa morreu na madrugada deste domingo, 29, após o carro em que estava se envolver em um acidente na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário. Ela estava acompanhada de dois amigos no momento da batida.

A jovem tinha deixado Capetinga neste ano para iniciar a graduação em biomedicina, dando início a uma nova fase da vida em Franca. Segundo pessoas próximas, ela era dedicada aos estudos e bastante querida por amigos e familiares.