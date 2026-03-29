29 de março de 2026
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TRAGÉDIA

Estudante morta em acidente havia se mudado pra Franca neste ano

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos
Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos

A morte da estudante Anna Elisa Ferreira Borges, de 19 anos, gerou comoção entre familiares e amigos. Moradora de Capetinga (MG), ela havia se mudado recentemente Franca para realizar o sonho de cursar biomedicina na Unifran (Universidade de Franca).

Anna Elisa morreu na madrugada deste domingo, 29, após o carro em que estava se envolver em um acidente na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário. Ela estava acompanhada de dois amigos no momento da batida.

A jovem tinha deixado Capetinga neste ano para iniciar a graduação em biomedicina, dando início a uma nova fase da vida em Franca. Segundo pessoas próximas, ela era dedicada aos estudos e bastante querida por amigos e familiares.

O corpo de Anna Elisa foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca e depois liberado para velório.

O velório acontece neste domingo, 29, em Capetinga (MG), às 16h, e o sepultamento está marcado para segunda-feira, 30, ao meio-dia, no município mineiro.

Nas redes sociais, amigos prestaram homenagens à jovem. Em uma das mensagens, a amiga Bianca Costa escreveu. “Você vai fazer muita falta aqui. Não dá pra acreditar que você se foi, Anna. Até agora minha ficha não caiu. Descansa em paz, meu bem. Você vai fazer falta, mas vai brilhar no céu. Nossa estrelinha.”

Anna Elisa é a 19ª vítima do trânsito em Franca em 2026, segundo dados contabilizados até o momento.

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