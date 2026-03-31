Um idoso de 74 anos ficou ferido após sofrer uma queda enquanto podava uma árvore em frente à própria casa, nesta terça-feira, 31, no bairro São José, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, o homem estava em cima de uma cadeira realizando a poda de galhos que avançavam sobre o muro da residência, quando acabou se desequilibrando. A cadeira tombou e ele caiu ao chão, atingindo diretamente o rosto.
Com o impacto, sofreu ferimentos na região da têmpora e do supercílio, com intensa perda de sangue, o que chamou a atenção de quem passava pelo local.
Um homem que presenciou a cena parou para ajudar e acionou o socorro. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o endereço, realizou os primeiros atendimentos e conseguiu conter o sangramento.
Apesar da gravidade dos ferimentos, o idoso estava consciente, conversando e respondendo aos socorristas durante o atendimento. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Franca.
De acordo com a mulher da vítima, o idoso tem o costume de podar a árvore frequentemente, especialmente os galhos que ultrapassam o muro da casa.
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