Um idoso de 74 anos ficou ferido após sofrer uma queda enquanto podava uma árvore em frente à própria casa, nesta terça-feira, 31, no bairro São José, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o homem estava em cima de uma cadeira realizando a poda de galhos que avançavam sobre o muro da residência, quando acabou se desequilibrando. A cadeira tombou e ele caiu ao chão, atingindo diretamente o rosto.

Com o impacto, sofreu ferimentos na região da têmpora e do supercílio, com intensa perda de sangue, o que chamou a atenção de quem passava pelo local.