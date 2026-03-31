31 de março de 2026
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Ônibus com estudantes perde roda na rodovia Franca-Ibiraci

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Estudante registrou imagem do eixo do ônibus sem a roda
Estudante registrou imagem do eixo do ônibus sem a roda

Um ônibus que transportava cerca de 30 estudantes de Ibiraci (MG) para a Unifran, em Franca, perdeu uma das rodas durante o trajeto na rodovia João Traficante, na noite dessa segunda-feira, 30. Por sorte, o motorista estava em um trecho de baixa velocidade e conseguiu evitar um acidente grave.

De acordo com os alunos, o motorista conseguiu manobrar o ônibus para o acostamento da pista. A roda que se desprendeu foi parar no meio de uma vegetação, longe da rodovia. Nenhum estudante se feriu, mas todos ficaram apavorados com a situação.

Os alunos se queixam que o veículo usado para o transporte rotineiro precisa de manutenção e afirmaram que já reclamaram junto à administração municipal.

A Prefeitura de Ibiraci foi procurada para comentar o incidente, mas não respondeu até a publicação deste texto.

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