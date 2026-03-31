Um médico foi condenado a pagar multa de R$ 64.840 por participar de um trote com conteúdo machista, misógino e pornográfico, em 2019, envolvendo alunos do curso de medicina da Unifran (Universidade de Franca), em Franca.

Na decisão dessa terça-feira, 30, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin decidiu pela responsabilização de Matheus Gabriel Braia por danos morais coletivos, em razão do conteúdo considerado misógino e discriminatório entoado durante a recepção de calouros.

O caso ganhou repercussão nacional, à época, após vídeos do chamado “juramento” circularem nas redes sociais e provocarem indignação pública. As falas durante o trote, conduzidas por Matheus Gabriel Braia, ex-aluno da Unifran convidado pelos veteranos, continham expressões de cunho sexual, ofensivo e depreciativo às mulheres.