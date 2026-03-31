31 de março de 2026
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SEMANA SANTA

Cenáculo promove encenação da Paixão de Cristo nesta terça

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hevertom Talles/GCN
Encenação da Paixão de Cristo no Cenáculo
Encenação da Paixão de Cristo no Cenáculo

O Cenáculo de Franca realiza nesta terça-feira, 31, às 19h30, a tradicional encenação da Paixão de Cristo, um dos momentos mais aguardados da programação da Semana Santa na cidade.

O evento costuma reunir grande público todos os anos, com a presença de mais de 1,5 mil fiéis, que acompanham a representação dos últimos momentos de Jesus Cristo, desde a condenação até a crucificação.

A encenação é marcada por emoção, reflexão e fé, atraindo famílias inteiras e visitantes de diferentes regiões.

A apresentação integra as celebrações da Semana Santa em Franca e reforça a tradição religiosa do período, proporcionando aos participantes uma vivência mais próxima dos acontecimentos que marcaram a história cristã.

A participação é aberta ao público e a orientação é que os fiéis cheguem com antecedência, já que o espaço costuma ficar lotado. O Cenáculo fica na avenida Dom Pedro I, 1.040, na Vila Tótoli.

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