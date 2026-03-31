O Cenáculo de Franca realiza nesta terça-feira, 31, às 19h30, a tradicional encenação da Paixão de Cristo, um dos momentos mais aguardados da programação da Semana Santa na cidade.
O evento costuma reunir grande público todos os anos, com a presença de mais de 1,5 mil fiéis, que acompanham a representação dos últimos momentos de Jesus Cristo, desde a condenação até a crucificação.
A encenação é marcada por emoção, reflexão e fé, atraindo famílias inteiras e visitantes de diferentes regiões.
A apresentação integra as celebrações da Semana Santa em Franca e reforça a tradição religiosa do período, proporcionando aos participantes uma vivência mais próxima dos acontecimentos que marcaram a história cristã.
A participação é aberta ao público e a orientação é que os fiéis cheguem com antecedência, já que o espaço costuma ficar lotado. O Cenáculo fica na avenida Dom Pedro I, 1.040, na Vila Tótoli.
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