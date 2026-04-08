A história de Claudinei Sousa não começa em salas de reunião ou cursos de gestão. Começa na terra, no esforço físico da roça, ainda na infância, quando o trabalho não era escolha - era necessidade. Filho de uma família humilde, ele viu a vida exigir maturidade cedo demais: aos 7 anos já ajudava no sustento, e aos 13 deu seus primeiros passos no setor supermercadista, como empacotador. Ali, entre corredores e prateleiras, começava a ser construída uma trajetória improvável.

Sem formação acadêmica formal, Claudinei transformou o cotidiano em aprendizado. Fez do supermercado sua escola, da prática sua teoria, da observação sua estratégia. Décadas depois, aquele menino que carregava sacolas se tornaria o fundador de uma das grandes redes regionais do setor: o Big Compra.

O empresário Claudinei Sousa participou do programa A Hora é Essa!, da rádio Difusora AM de Franca, no último dia 30. Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., o fundador da rede Big Compra relembrou sua trajetória, destacou sua atuação junto à rede e anunciou investimentos. Quando questionado por que trabalha tanto, mesmo tento uma empresa que fatura R$ 500 milhões por ano, ele foi curto: "Porque eu amo o que eu faço".