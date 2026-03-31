Um carro e um muro ficaram completamente destruídos após um acidente registrado na madrugada de domingo, 29, na rua Coronel José Esteves, 31, no bairro Alto da Juventude, em São José da Bela Vista, a 30 km de Franca.
De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo cabo Almeida após a denúncia de que um veículo havia colidido violentamente contra o muro da Escola Estadual "Maciel de Castro Júnior". No local, os policiais encontraram o automóvel abandonado e bastante danificado, mas nenhum ocupante foi localizado.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do impacto. Um Ford Escort GL 1985 trafegava em alta velocidade pelo cruzamento quando, ao chegar ao fim da via, que termina diretamente no muro da escola, o motorista não reduz e segue em linha reta, atingindo a estrutura de frente.
Com a força da batida, o carro ficou destruído e abriu um buraco no muro da escola, exatamente no ponto do impacto. Logo após a colisão, o vídeo revela que dois homens saem do veículo, observam rapidamente os danos e, em seguida, fogem correndo a pé, abandonando o carro preso na parede.
O caso deve ser investigado para identificar o condutor e esclarecer as circunstâncias do acidente.
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