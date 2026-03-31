A Câmara Municipal de Capetinga (MG), cidade localizada a 38 km de Franca, abriu inscrições para concurso público com o objetivo de preencher vagas e formar cadastro reserva no quadro de servidores. O edital foi publicado nessa segunda-feira, 30, e prevê oportunidades para nível superior.
O certame é para o cargo de procurador jurídico, que oferece uma vaga imediata, além de cadastro reserva. A função exige graduação em Direito e registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), com jornada de 30 horas semanais e remuneração de R$ 5.500.
A organização do concurso está sob responsabilidade da Associação Brasileira de Concursos Públicos, e todas as etapas presenciais serão realizadas no município de Capetinga, podendo ocorrer também em cidades próximas, caso haja necessidade.
O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. As provas objetiva e discursiva têm caráter eliminatório e classificatório, enquanto a análise de títulos será apenas classificatória.
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet entre os dias 1º de junho e 2 de julho de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 113,50, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico que atendam aos critérios estabelecidos no edital.
A aplicação das provas está prevista para o dia 2 de agosto. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
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