A Câmara Municipal de Capetinga (MG), cidade localizada a 38 km de Franca, abriu inscrições para concurso público com o objetivo de preencher vagas e formar cadastro reserva no quadro de servidores. O edital foi publicado nessa segunda-feira, 30, e prevê oportunidades para nível superior.

O certame é para o cargo de procurador jurídico, que oferece uma vaga imediata, além de cadastro reserva. A função exige graduação em Direito e registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), com jornada de 30 horas semanais e remuneração de R$ 5.500.

A organização do concurso está sob responsabilidade da Associação Brasileira de Concursos Públicos, e todas as etapas presenciais serão realizadas no município de Capetinga, podendo ocorrer também em cidades próximas, caso haja necessidade.