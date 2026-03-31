Um homem de 42 anos foi encontrado caído na avenida José da Silva, nas proximidades do Parque de Exposição "Fernando Costa", em Franca, com um sangramento intenso no rosto, na manhã desta terça-feira, 31.

Populares que presenciaram a situação acionaram o socorro ao perceberem a gravidade do ferimento. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e realizou os primeiros atendimentos.

A suspeita era de atropelamento, mas segundo o próprio homem, ele teria tropeçado, caído e batido o rosto no chão. Há grande probabilidade de fratura no nariz.