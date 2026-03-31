31 de março de 2026
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AV. JOSÉ DA SILVA

Homem é encontrado caído com rosto ensanguentado em avenida

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Equipe do Samu colocou o homem na viatura, conteve o sangramento e o encaminhou ao pronto-socorro
Equipe do Samu colocou o homem na viatura, conteve o sangramento e o encaminhou ao pronto-socorro

Um homem de 42 anos foi encontrado caído na avenida José da Silva, nas proximidades do Parque de Exposição "Fernando Costa", em Franca, com um sangramento intenso no rosto, na manhã desta terça-feira, 31.

Populares que presenciaram a situação acionaram o socorro ao perceberem a gravidade do ferimento. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e realizou os primeiros atendimentos.

A suspeita era de atropelamento, mas segundo o próprio homem, ele teria tropeçado, caído e batido o rosto no chão. Há grande probabilidade de fratura no nariz.

Após conter o sangramento, a equipe médica encaminhou a vítima para atendimento hospitalar, no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz".

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