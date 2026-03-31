A semana começa com 152 vagas de emprego abertas em Franca, por meio do programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. As oportunidades contemplam diversas áreas, com cargos como assistente administrativo, assistente de vendas, motorista, atendente de loja, motorista de ônibus, apontador de sola, além de funções para auxiliares de cozinha e panificação.
Em parte das vagas, especialmente para funções de auxiliar e assistente, não é exigida experiência anterior. Nesses casos, o candidato precisa ter apenas o Ensino Fundamental incompleto.
Para concorrer, é necessário comparecer presencialmente à sede do Emprega Franca, que funciona em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. Os interessados devem levar currículo - impresso ou em PDF - e documentos pessoais.
Também é possível consultar todas as vagas, com detalhes sobre requisitos e atribuições, no site da Prefeitura.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590, WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br
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