A semana começa com 152 vagas de emprego abertas em Franca, por meio do programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. As oportunidades contemplam diversas áreas, com cargos como assistente administrativo, assistente de vendas, motorista, atendente de loja, motorista de ônibus, apontador de sola, além de funções para auxiliares de cozinha e panificação.

Em parte das vagas, especialmente para funções de auxiliar e assistente, não é exigida experiência anterior. Nesses casos, o candidato precisa ter apenas o Ensino Fundamental incompleto.

Para concorrer, é necessário comparecer presencialmente à sede do Emprega Franca, que funciona em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. Os interessados devem levar currículo - impresso ou em PDF - e documentos pessoais.