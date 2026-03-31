A Prefeitura de Franca inaugura nesta quarta-feira, 1º de abril, às 16h, uma nova creche municipal no Jardim Piratininga II. A unidade, localizada na rua Dr. Willian Salomão, já iniciou as atividades com 138 alunos matriculados.

Batizada de “Maria Aparecida Corrêa Borges”, a creche tem capacidade para atender até 149 crianças, desde o berçário até a pré-escola. As vagas estão distribuídas entre Berçário 1 e 2, Maternal 1 e 2 — este com duas turmas — além das fases 1 e 2 da educação infantil.

A estrutura conta com oito salas de aula, além de espaços administrativos e pedagógicos, como secretaria, salas de direção, coordenação e professores. O prédio também dispõe de fraldário com área para banho, lactário, refeitório e sala multiuso.