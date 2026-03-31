A Prefeitura de Franca inaugura nesta quarta-feira, 1º de abril, às 16h, uma nova creche municipal no Jardim Piratininga II. A unidade, localizada na rua Dr. Willian Salomão, já iniciou as atividades com 138 alunos matriculados.
Batizada de “Maria Aparecida Corrêa Borges”, a creche tem capacidade para atender até 149 crianças, desde o berçário até a pré-escola. As vagas estão distribuídas entre Berçário 1 e 2, Maternal 1 e 2 — este com duas turmas — além das fases 1 e 2 da educação infantil.
A estrutura conta com oito salas de aula, além de espaços administrativos e pedagógicos, como secretaria, salas de direção, coordenação e professores. O prédio também dispõe de fraldário com área para banho, lactário, refeitório e sala multiuso.
Entre os demais ambientes estão banheiros adaptados, cozinha, área de serviço, almoxarifados, despensa, além de pátio, playground e área verde voltada às atividades das crianças.
A cerimônia de inauguração deve reunir familiares da homenageada. Maria Aparecida Corrêa Borges, natural de Aparecida (MG), viveu a maior parte da vida em Franca, onde constituiu família. Foi mãe de cinco filhos, avó de 12 netos e bisavó de três. Ela morreu aos 80 anos.
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