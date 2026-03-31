31 de março de 2026
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SAÚDE

Dia D aplica mais de 1,8 mil doses contra a gripe em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
1.817 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas durante o Dia D da campanha, realizado no último sábado, 28
1.817 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas durante o Dia D da campanha, realizado no último sábado, 28

A Secretaria de Saúde de Franca aplicou 1.817 doses da vacina contra a gripe durante o Dia D da campanha, realizado no último sábado, 28. A mobilização ocorreu das 7h às 13h, em 10 unidades de saúde do município.

A vacinação continua até 30 de maio e segue disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nas unidades da ESF (Estratégia de Saúde da Família), das 8h às 16h. Para receber a dose, é preciso apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

Nesta fase inicial, a campanha é voltada aos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde, gestantes, puérperas e professores. Também estão incluídas pessoas com doenças crônicas, deficiência permanente e trabalhadores de setores essenciais, como transporte, segurança e Correios.

A lista contempla ainda indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar 90% do público-alvo.

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