A Secretaria de Saúde recolheu mais de 5,8 toneladas de materiais durante a Operação Contra a Dengue, realizada no último sábado, 28, nos jardins Brasilândia 1 e 2, na região leste de Franca. Entre os itens retirados, estão pneus, latas, garrafas de plástico e vidro, além de vasos e baldes - objetos que acumulam água e favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, destacou a participação dos moradores na ação. Segundo ela, a colaboração da população tem sido fundamental para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.
Desde o início do ano, as operações realizadas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, já retiraram mais de 32,8 toneladas de materiais em diversos bairros da cidade, como jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José, Vila Santa Cruz, entre outros.
Franca registra 493 casos de dengue neste ano, sem mortes.
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