A Secretaria de Saúde recolheu mais de 5,8 toneladas de materiais durante a Operação Contra a Dengue, realizada no último sábado, 28, nos jardins Brasilândia 1 e 2, na região leste de Franca. Entre os itens retirados, estão pneus, latas, garrafas de plástico e vidro, além de vasos e baldes - objetos que acumulam água e favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, destacou a participação dos moradores na ação. Segundo ela, a colaboração da população tem sido fundamental para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue.

Desde o início do ano, as operações realizadas em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, já retiraram mais de 32,8 toneladas de materiais em diversos bairros da cidade, como jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio D’Elia, São José, Vila Santa Cruz, entre outros.