Veja o obituário desta terça-feira, 31, em Franca:
Nome: Bruno Santos Pereira
Idade: 37 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Orlando Norberto de Carvalho
Idade: 84 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Ari Porfirio Siqueira
Idade: 74 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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