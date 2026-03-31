Veja o obituário desta terça-feira, 31, em Franca:

Nome: Bruno Santos Pereira

Idade: 37 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Orlando Norberto de Carvalho

Idade: 84 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h