Em meio à tensão nos bastidores provocada pela investigação da conduta do presidente Fransérgio Garcia (PL), acusado de dirigir um carro oficial sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e acima da velocidade durante viagem à capital paulista, a Câmara Municipal de Franca aprecia dois projetos de lei tidos como inconstitucionais.

O primeiro projeto de lei com parecer contrário prevê a obrigatoriedade de oferta de atendimento presencial em estabelecimentos públicos e privados do município. A proposta, de autoria de Zezinho Cabeleireiro (PSD), garante que os cidadãos possam optar por esse tipo de serviço, mesmo diante da crescente digitalização e do uso de terminais de autoatendimento.

Segundo o texto, repartições públicas, concessionárias de serviços, instituições financeiras e comércios físicos deverão manter funcionários disponíveis exclusivamente para esse tipo de atendimento, em número suficiente para evitar interrupções. O projeto também determina que esses espaços sejam de fácil acesso e estejam adequados às normas de acessibilidade, proibindo barreiras físicas, tecnológicas ou burocráticas que dificultem o atendimento direto ao público.

A Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara de Franca considerou o projeto de lei inconstitucional por vício de iniciativa, ou seja, por ter sido apresentado por quem não tem competência legal para propor esse tipo de medida. Segundo o parecer, ao prever regras para o atendimento presencial em órgãos públicos, a proposta invade atribuições exclusivas do Poder Executivo. Já em relação aos estabelecimentos privados, o texto trata de normas ligadas ao direito do consumidor, tema cuja regulamentação não cabe ao município.

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