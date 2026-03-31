O Franca Carrascos venceu o Agudos Guarás por 28 a 7 no último sábado, 29, em partida disputada em Ribeirão Preto. A equipe francana dominou o confronto do início ao fim, com quatro touchdowns e aproveitamento perfeito nas conversões, garantindo um resultado expressivo.
O primeiro touchdown foi marcado por Bruno Martins (#88), abrindo o placar para os Carrascos. Na sequência, Victor Ferrari (#10) converteu o extra point (XP), colocando a equipe em vantagem.
O segundo touchdown veio em uma corrida de João Vitor (#8), que ampliou o marcador. Mais uma vez, Victor Ferrari confirmou o XP, mantendo os 100% de aproveitamento nas conversões.
O terceiro touchdown saiu em jogada aérea: João Vitor lançou para Eduardo Miller (#89), que completou a recepção para a end zone. Victor Ferrari converteu novamente o XP.
Fechando o placar, Wellison (#13) marcou o quarto touchdown após receber passe de João Vitor. Victor Ferrari completou a atuação perfeita nas conversões com mais um XP.
Com o resultado, o Franca Carrascos conseguiu a segunda vitória na temporada em dois jogos fora de casa. O próximo jogo da equipe será no domingo, 26, contra o Avaré Lions, em Avaré.
