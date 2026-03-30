A abertura de 28 novos leitos na Santa Casa de Franca, anunciada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira, 30, surge como uma medida paliativa diante da fila atual de 51 pacientes aguardando internação na região. A ampliação ocorre em meio ao aumento da demanda por atendimentos hospitalares, especialmente por doenças respiratórias, e será implementada gradualmente ao longo do mês de abril.

Os novos leitos — clínicos e cirúrgicos — começam a ser disponibilizados nesta quarta-feira, 1º, com a abertura inicial de dez vagas. Outras dez serão liberadas na sequência, e as oito restantes completam o total até o fim do mês.

Apesar do reforço, a fila por internação ainda pressiona o sistema. Segundo o DRS (Departamento Regional de Saúde), 51 pacientes aguardavam vaga na manhã desta segunda-feira, 30, considerando Franca e região.