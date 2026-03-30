A abertura de 28 novos leitos na Santa Casa de Franca, anunciada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira, 30, surge como uma medida paliativa diante da fila atual de 51 pacientes aguardando internação na região. A ampliação ocorre em meio ao aumento da demanda por atendimentos hospitalares, especialmente por doenças respiratórias, e será implementada gradualmente ao longo do mês de abril.
Os novos leitos — clínicos e cirúrgicos — começam a ser disponibilizados nesta quarta-feira, 1º, com a abertura inicial de dez vagas. Outras dez serão liberadas na sequência, e as oito restantes completam o total até o fim do mês.
Apesar do reforço, a fila por internação ainda pressiona o sistema. Segundo o DRS (Departamento Regional de Saúde), 51 pacientes aguardavam vaga na manhã desta segunda-feira, 30, considerando Franca e região.
A ampliação é viabilizada por meio da chamada Tabela SUS Paulista, com investimento estadual de R$ 832,4 mil. O objetivo, segundo o diretor do DRS, Ricardo Bessa, é reduzir o tempo de espera e melhorar o fluxo assistencial.
Os 28 leitos serão permanentes e somam-se à estrutura já existente. Com isso, a capacidade de atendimento SUS da unidade passa de 346 para 374 leitos. As novas vagas serão instaladas no Hospital do Coração, que integra o complexo da Santa Casa.
A medida ocorre em um cenário de crescimento expressivo na demanda por serviços. O número de cirurgias eletivas realizadas pelo SUS na região saltou de 13,9 mil em 2022 para mais de 20,3 mil em 2025 — um avanço de 46%.
Além de ampliar o número de atendimentos, o modelo de financiamento estadual tem permitido a reativação de leitos e maior capacidade de resposta da rede pública.
Desde 2024, a Santa Casa de Franca já recebeu mais de R$ 139 milhões em repasses estaduais, dentro de um total superior a R$ 203 milhões destinados à região. A expectativa é que, com a futura entrada em operação do hospital estadual — ainda em fase de equipagem —, o sistema ganhe um alívio mais consistente na demanda por internações.
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