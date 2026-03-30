A pressão por atendimentos hospitalares na região de Franca levou o governo de São Paulo a ampliar a oferta de leitos na Santa Casa do município. A medida ocorre em meio ao aumento da procura por serviços de urgência e emergência, cenário associado, principalmente, à maior circulação de doenças respiratórias.
Ao todo, serão disponibilizados 28 novos leitos, entre clínicos e cirúrgicos, com implantação gradual ao longo de abril. A abertura começa com dez vagas, já nesta quarta-feira, 1º de abril, seguida por mais dez e, na etapa final, outras oito, até atingir a capacidade prevista.
“A medida tem como objetivo reduzir o tempo de espera por internação e qualificar o fluxo assistencial na região. A Tabela SUS Paulista tem permitido ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e esse incremento de recurso para a Santa Casa de Franca reforça o compromisso de garantir atendimento mais ágil e de qualidade à população”, afirma o diretor do Departamento Regional de Saúde, Ricardo Bessa.
O reforço na estrutura hospitalar busca reduzir o tempo de espera por internações e aliviar a sobrecarga registrada nas unidades de saúde da região. O investimento estadual para a ampliação é de R$ 832,4 mil, dentro da política de financiamento da chamada Tabela SUS Paulista.
A Santa Casa de Franca concentra a maior parte dos recursos destinados ao DRS (Departamento Regional de Saúde) local. Desde 2024, a instituição já recebeu mais de R$ 139 milhões, de um total superior a R$ 203 milhões distribuídos entre unidades da região.
A ampliação ocorre em um contexto de crescimento na demanda por procedimentos. O número de cirurgias eletivas realizadas pelo SUS na região saltou de 13,9 mil em 2022 para mais de 20,3 mil em 2025, avanço de 46%.
Além do aumento no volume de atendimentos, o modelo de financiamento também permitiu a reativação de leitos hospitalares na região, ampliando a capacidade de resposta do sistema público.
Criada para complementar os repasses federais, a Tabela SUS Paulista elevou os valores pagos por procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Desde o início de 2024, o programa já destinou cerca de R$ 9,3 bilhões a centenas de instituições no estado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.