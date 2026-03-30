A pressão por atendimentos hospitalares na região de Franca levou o governo de São Paulo a ampliar a oferta de leitos na Santa Casa do município. A medida ocorre em meio ao aumento da procura por serviços de urgência e emergência, cenário associado, principalmente, à maior circulação de doenças respiratórias.

Ao todo, serão disponibilizados 28 novos leitos, entre clínicos e cirúrgicos, com implantação gradual ao longo de abril. A abertura começa com dez vagas, já nesta quarta-feira, 1º de abril, seguida por mais dez e, na etapa final, outras oito, até atingir a capacidade prevista.

“A medida tem como objetivo reduzir o tempo de espera por internação e qualificar o fluxo assistencial na região. A Tabela SUS Paulista tem permitido ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e esse incremento de recurso para a Santa Casa de Franca reforça o compromisso de garantir atendimento mais ágil e de qualidade à população”, afirma o diretor do Departamento Regional de Saúde, Ricardo Bessa.