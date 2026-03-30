Moradores afirmam que o local virou ponto de encontros com excesso de velocidade, som alto, consumo de álcool e manobras perigosas, como “rachas” e empinar motos. Em vários comentários nas redes sociais do Portal GCN , moradores afirmam que acionaram o 190 da Polícia Militar várias vezes, mas a presença dos militares só se deu após o acidente fatal.

A morte da jovem de 19 anos em um acidente na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário, em Franca , reacendeu uma série de reclamações antigas de moradores da região. Segundo relatos, a via tem sido palco frequente de desordem, principalmente durante a noite e aos finais de semana.

“Sou morador aqui do bairro e esse acidente aconteceu aqui próximo. Os finais de semana aqui têm sido um terror de carro e moto, somado à desordem, bebedeira, brigas, festas com som alto até as 5h da manhã e motoqueiros empinando. As motos com escapamento aberto aceleram como se não houvesse moradores no bairro. É um puro desrespeito. A polícia é acionada, passam de vez em quando e não tomam nenhuma atitude para acabar com essa farra. Um sincero desabafo. Sinto muito por mais uma vida perdida e que Deus conforte a família.”

Outro morador, Rafael Mello também criticou a falta de fiscalização e afirmou que a situação já era esperada. “Demorou acontecer. O Parque Universitário virou pista de racha de carro e motos. Tomara que agora as autoridades responsáveis tomem as devidas providências em relação a isso e comecem a fiscalizar, principalmente a polícia, que quando chamada nem lá vai. Aos familiares, ficam meus sentimentos.”

Já a moradora Liliam Silva disse que o caso poderia ter sido evitado e relatou uma noite inteira de perturbação. “Não foi fatalidade. Fatalidade é quando acontece algo que não poderia ser evitado. Essa morte poderia ter sido evitada, se a polícia tivesse atendido as várias ligações que todos nós fizemos a noite inteira. Nós, moradores, passamos a noite em claro com esse inferno de racha, com esses que saem sabe Deus de onde para ficar correndo de um lado para o outro na avenida.”

Acidente