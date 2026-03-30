A morte da jovem de 19 anos em um acidente na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário, em Franca, reacendeu uma série de reclamações antigas de moradores da região. Segundo relatos, a via tem sido palco frequente de desordem, principalmente durante a noite e aos finais de semana.
Moradores afirmam que o local virou ponto de encontros com excesso de velocidade, som alto, consumo de álcool e manobras perigosas, como “rachas” e empinar motos. Em vários comentários nas redes sociais do Portal GCN, moradores afirmam que acionaram o 190 da Polícia Militar várias vezes, mas a presença dos militares só se deu após o acidente fatal.
Em um desses desabafos, o morador Eduardo Rodrigues relatou a rotina enfrentada por quem vive no bairro.
“Sou morador aqui do bairro e esse acidente aconteceu aqui próximo. Os finais de semana aqui têm sido um terror de carro e moto, somado à desordem, bebedeira, brigas, festas com som alto até as 5h da manhã e motoqueiros empinando. As motos com escapamento aberto aceleram como se não houvesse moradores no bairro. É um puro desrespeito. A polícia é acionada, passam de vez em quando e não tomam nenhuma atitude para acabar com essa farra. Um sincero desabafo. Sinto muito por mais uma vida perdida e que Deus conforte a família.”
Outro morador, Rafael Mello também criticou a falta de fiscalização e afirmou que a situação já era esperada. “Demorou acontecer. O Parque Universitário virou pista de racha de carro e motos. Tomara que agora as autoridades responsáveis tomem as devidas providências em relação a isso e comecem a fiscalizar, principalmente a polícia, que quando chamada nem lá vai. Aos familiares, ficam meus sentimentos.”
Já a moradora Liliam Silva disse que o caso poderia ter sido evitado e relatou uma noite inteira de perturbação. “Não foi fatalidade. Fatalidade é quando acontece algo que não poderia ser evitado. Essa morte poderia ter sido evitada, se a polícia tivesse atendido as várias ligações que todos nós fizemos a noite inteira. Nós, moradores, passamos a noite em claro com esse inferno de racha, com esses que saem sabe Deus de onde para ficar correndo de um lado para o outro na avenida.”
Acidente
O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 29, próximo à Unifran. De acordo com a Polícia Militar, o carro em que a jovem estava teria avançado a sinalização de parada e atingido outro veículo que seguia pela via preferencial.
Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de um prédio. A jovem morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave.
A Polícia Militar registrou a ocorrência, e as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.
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