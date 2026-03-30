Um entregador de 60 anos ficou ferido após um acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira, 30, na esquina das ruas Major Claudiano e General Carneiro, no Centro de Franca. Uma câmera de segurança registrou a batida.
O motorista de um Fiat Palio estava na General Carneiro, quando avançou o semáforo vermelho e atingiu o entregador que seguia pela Major Claudiano, que não teve tempo de reagir.
Com a batida, o motociclista caiu no asfalto e sofreu ferimentos leves.
A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. Já o motorista do carro não se feriu.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
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