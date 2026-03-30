Um entregador de 60 anos ficou ferido após um acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira, 30, na esquina das ruas Major Claudiano e General Carneiro, no Centro de Franca. Uma câmera de segurança registrou a batida.

O motorista de um Fiat Palio estava na General Carneiro, quando avançou o semáforo vermelho e atingiu o entregador que seguia pela Major Claudiano, que não teve tempo de reagir.

Com a batida, o motociclista caiu no asfalto e sofreu ferimentos leves.