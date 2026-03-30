30 de março de 2026
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Entregador é atingido após carro avançar sinal vermelho no Centro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Moto e carro prestes a bater no cruzamento das ruas Major Claudiano e General Carneiro, no Centro de Franca
Moto e carro prestes a bater no cruzamento das ruas Major Claudiano e General Carneiro, no Centro de Franca

Um entregador de 60 anos ficou ferido após um acidente de trânsito, na tarde desta segunda-feira, 30, na esquina das ruas Major Claudiano e General Carneiro, no Centro de Franca. Uma câmera de segurança registrou a batida.

O motorista de um Fiat Palio estava na General Carneiro, quando avançou o semáforo vermelho e atingiu o entregador que seguia pela Major Claudiano, que não teve tempo de reagir.

Com a batida, o motociclista caiu no asfalto e sofreu ferimentos leves.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”. Já o motorista do carro não se feriu.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

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