30 de março de 2026
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NA REGIÃO

Homem é preso por tráfico de drogas após não voltar da ‘saidinha’

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Dinheiro, celular, drogas e balança apreendidas com o criminoso
Dinheiro, celular, drogas e balança apreendidas com o criminoso

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira, 30, após ser abordado pela Polícia Militar no Largo do Rosário, no Centro de Ituverava, na região de Franca.

De acordo com a corporação, durante a abordagem, os policiais encontraram diferentes tipos de entorpecentes, além de dinheiro e objetos utilizados para o fracionamento e a venda das drogas.

Ainda segundo a polícia, o suspeito já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e era considerado foragido do sistema penitenciário. Ele não retornou à unidade prisional após o término do benefício da saída temporária.

O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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