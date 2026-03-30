Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira, 30, após ser abordado pela Polícia Militar no Largo do Rosário, no Centro de Ituverava, na região de Franca.

De acordo com a corporação, durante a abordagem, os policiais encontraram diferentes tipos de entorpecentes, além de dinheiro e objetos utilizados para o fracionamento e a venda das drogas.

Ainda segundo a polícia, o suspeito já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e era considerado foragido do sistema penitenciário. Ele não retornou à unidade prisional após o término do benefício da saída temporária.