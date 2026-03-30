30 de março de 2026
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IDENTIDADE FALSA

Homem que usava documentos falsos é preso em Ribeirão Corrente

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Documento falso: os policiais abordaram o suspeito durante patrulhamento de rotina
Documento falso: os policiais abordaram o suspeito durante patrulhamento de rotina

Um homem procurado pela Justiça por uso de documentos falsos foi preso na manhã desta segunda-feira, 30, em Ribeirão Corrente, a 33 km de distância de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais abordaram o suspeito durante patrulhamento de rotina. Após consulta aos dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de uso de documento falso.

O homem foi detido e encaminhado ao Distrito Policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça. A identidade do rapaz não foi divulgada.

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