Um homem procurado pela Justiça por uso de documentos falsos foi preso na manhã desta segunda-feira, 30, em Ribeirão Corrente, a 33 km de distância de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais abordaram o suspeito durante patrulhamento de rotina. Após consulta aos dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de uso de documento falso.

O homem foi detido e encaminhado ao Distrito Policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada.