Um homem procurado por tráfico de drogas foi preso na noite do último sábado, 28, em Ribeirão Corrente, a 33 km de distância de Franca. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram o suspeito durante patrulhamento na região da praça central.

Após consulta aos dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas.