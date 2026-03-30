30 de março de 2026
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ATRÁS DAS GRADES

Traficante de Ribeirão Corrente é preso durante o fim de semana

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Delegacia de Polícia, o caso foi registrado
Delegacia de Polícia, o caso foi registrado

Um homem procurado por tráfico de drogas foi preso na noite do último sábado, 28, em Ribeirão Corrente, a 33 km de distância de Franca. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram o suspeito durante patrulhamento na região da praça central.

Após consulta aos dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada.

Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

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