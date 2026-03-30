Um homem procurado por tráfico de drogas foi preso na noite do último sábado, 28, em Ribeirão Corrente, a 33 km de distância de Franca. A identidade dele não foi divulgada.
Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram o suspeito durante patrulhamento na região da praça central.
Após consulta aos dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de tráfico de drogas.
O homem foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada.
Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.
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