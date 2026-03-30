Três das quatro equipes melhores colocadas na fase de classificação do Campeonato Paulista Série A3 começaram o mata-mata com o “pé esquerdo”. Quem terá o maior desafio será o Marília, após perder o jogo de ida por 2 a 0 para o São Bernardo, fora de casa.

A Portuguesa, que terminou líder na fase de classificação, também perdeu para o Paulista, em Jundiaí, mas por 2 a 1, e precisará tirar a diferença mínima para pelo menos provocar as penalidades. O mesmo aconteceu com o XV de Jaú, que perdeu por 1 a 0 para o Rio Claro, fora de casa.

A situação mais confortável é do Rio Preto, que venceu o União Barbarense, em Santa Bárbara do Oeste, por 3 a 0, e poderá perder até por dois gols de diferença que avança para as semifinais da competição.