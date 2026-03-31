31 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SOL QUENTE

Previsão do tempo em Franca: semana terá calor e chuva diária

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Dartibale/GCN
Céu visto na região Sul de Franca
Céu visto na região Sul de Franca

Franca terá uma semana marcada por instabilidade no tempo, com previsão de pancadas de chuvas francas entre esta terça-feira, 31, e sexta-feira, 3. Segundo dados da Climatempo, o padrão será de sol pela manhã e aumento de nuvens ao longo do dia, favorecendo chuva principalmente à tarde e à noite.

Nesta terça-feira, 31, a instabilidade aumenta em relação a segunda. A previsão indica 5,7 mm de chuva, com temperaturas entre 18°C e 27°C. O cenário se repete na quarta-feira, 1º,  e acumulado de 1,3 mm.

Na quinta-feira, 2, o volume previsto sobe para 6 mm de precipitação. Já na sexta-feira, 3, o tempo segue instável, com pancadas e trovoadas e acumulado de 1,6 mm. As temperaturas permanecem estáveis durante toda a semana, com mínimas de 18°C e máximas de até 28°C.

A umidade do ar segue elevada, variando entre 92% e 97% nos próximos dias, o que contribui para a formação de nuvens carregadas.

Este mês marca a transição para o outono, estação caracterizada por variações rápidas no tempo. A tendência de pancadas isoladas no fim da tarde é típica desta época do ano na região.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários