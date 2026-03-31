Franca terá uma semana marcada por instabilidade no tempo, com previsão de pancadas de chuvas francas entre esta terça-feira, 31, e sexta-feira, 3. Segundo dados da Climatempo, o padrão será de sol pela manhã e aumento de nuvens ao longo do dia, favorecendo chuva principalmente à tarde e à noite.

Nesta terça-feira, 31, a instabilidade aumenta em relação a segunda. A previsão indica 5,7 mm de chuva, com temperaturas entre 18°C e 27°C. O cenário se repete na quarta-feira, 1º, e acumulado de 1,3 mm.

Na quinta-feira, 2, o volume previsto sobe para 6 mm de precipitação. Já na sexta-feira, 3, o tempo segue instável, com pancadas e trovoadas e acumulado de 1,6 mm. As temperaturas permanecem estáveis durante toda a semana, com mínimas de 18°C e máximas de até 28°C.