30 de março de 2026
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TRÂNSITO IMPRUDENTE

Motorista ignora sinalização e provoca batida na rotatória

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de segurança
Carros danificados após a batida provocada por desrespeito a sinalização de trânsito em Franca
Carros danificados após a batida provocada por desrespeito a sinalização de trânsito em Franca

Um acidente de trânsito foi registrado por câmeras de monitoramento na manhã deste domingo, 29, no cruzamento da avenida Emílio Paludetto, nas proximidades do pontilhão que dá acesso ao Jardim Aeroporto, na zona sul de Franca.

As imagens mostram o momento em que uma picape preta avança a sinalização de parada obrigatória e atinge um carro branco que já realizava o contorno da rotatória, onde tinha a preferência.

Com o impacto lateral, o veículo branco perde o controle e chega a passar por cima dos dispositivos de sinalização de concretos na via, popularmente chamados de “tartarugas”, para delimitar faixas e orientar o fluxo de veículos.

O motorista da picape deveria ter respeitado a sinalização e aguardado a passagem do outro veículo. No entanto, ao avançar, acabou provocando a batida.

Apesar do susto e dos danos registrados nos veículos, ninguém ficou ferido.

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