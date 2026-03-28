29 de março de 2026
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LIVRAMENTO

Casal escapa sem ferimentos após acidente impressionante

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Vítimas tiveram apenas ferimentos leves
Vítimas tiveram apenas ferimentos leves

Um casal ficou ferido após um acidente na tarde deste sábado, 28, na rodovia Cândido Portinari, entre Franca e Cristais Paulista.

Segundo informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, passou entre uma placa de sinalização e bateu contra um poste às margens da rodovia.

Apesar do impacto, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para um hospital particular de Franca.

A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. O trânsito não precisou ser interditado.

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