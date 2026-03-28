Um casal ficou ferido após um acidente na tarde deste sábado, 28, na rodovia Cândido Portinari, entre Franca e Cristais Paulista.
Segundo informações iniciais, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista, passou entre uma placa de sinalização e bateu contra um poste às margens da rodovia.
Apesar do impacto, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para um hospital particular de Franca.
A Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. O trânsito não precisou ser interditado.
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