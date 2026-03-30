Uma comerciante registrou um boletim de ocorrência após ter sua loja alvo de furto e atos de intimidação no Centro de Franca, na tarde da última quinta-feira, 27.

De acordo com o registro da Polícia Civil, o estabelecimento teve o vidro da vitrine quebrado, permitindo a subtração de dois vestidos. O prejuízo estimado com os danos materiais é de aproximadamente R$ 1,4 mil.

A vítima relatou que, ao analisar imagens do sistema de monitoramento, identificou um indivíduo já conhecido, apelidado de “Andinho”. Segundo o boletim, o suspeito é descrito como um homem de estatura média e comportamento recorrente de agressividade e exaltação.