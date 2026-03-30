Uma comerciante registrou um boletim de ocorrência após ter sua loja alvo de furto e atos de intimidação no Centro de Franca, na tarde da última quinta-feira, 27.
De acordo com o registro da Polícia Civil, o estabelecimento teve o vidro da vitrine quebrado, permitindo a subtração de dois vestidos. O prejuízo estimado com os danos materiais é de aproximadamente R$ 1,4 mil.
A vítima relatou que, ao analisar imagens do sistema de monitoramento, identificou um indivíduo já conhecido, apelidado de “Andinho”. Segundo o boletim, o suspeito é descrito como um homem de estatura média e comportamento recorrente de agressividade e exaltação.
Ainda conforme o relato, o homem teria frequentado a loja em outras ocasiões, demonstrando comportamento hostil, inclusive direcionado ao marido da comerciante, que possui deficiência visual.
No dia do ocorrido, a vítima afirmou ter sido ameaçada pelo suspeito, que teria exigido dinheiro e feito intimidações verbais. Após o episódio, o indivíduo deixou o local antes da chegada da Polícia Militar, que foi acionada, mas não conseguiu localizá-lo.
A comerciante também informou que o suspeito esteve nas proximidades do estabelecimento dias antes do crime, o que reforçou a sensação de ameaça.
O caso foi registrado como furto e ameaça e será analisado pela polícia.
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