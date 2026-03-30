30 de março de 2026
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FOCO

Sesi Franca fará maratona de jogos pelo NBB antes da Final Four

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Sesi Franca Basquete
Elenco do Sesi Franca Basquete treinando no ginásio “Pedrocão”
Elenco do Sesi Franca Basquete treinando no ginásio “Pedrocão”

O Sesi Franca Basquete seguirá com sua maratona de jogos pelo NBB (Novo Basquete Brasil) antes da viagem para a Argentina, onde disputará a Final Four BCLA (Basketball Champions League Américas), nos dias 17 a 18 de abril.

Na sequência da competição nacional, o time francano enfrentará o São José, o Mogi e o Bauru, nos próximos dias 1º, 3 e 6 de abril, respectivamente, fora de casa.

A equipe receberá o Pato Basquete, dia 9, no ginásio “Pedrocão”, perto de sua torcida. Depois vai a Rio Claro, dia 12, e Brasília, dia 14, fechando o segundo turno do nacional.

Em seguida, a equipe francana viajará para Buenos Aires. Nas semifinais da BCLA, o time paulista enfrentará o Nacional, do Uruguai. Na outra semifinal, o Flamengo jogará contra o Boca Juniors, da Argentina. As finais serão no ginásio do Obras Sanitárias.

Alguns jogadores marcaram presença no Jogo das Estrelas disputado neste fim de semana, como Felício, Lucas Dias, David Jackson e Zú Júnior. No entanto, eles tiveram participação reduzida no evento por recomendações do departamento médico do clube como medida de preservação e recuperação física, principalmente Felício e Zú Júnior.

O planejamento do time e do técnico Helinho Garcia é poder contar com todos os jogadores na melhor forma, nas finais na Argentina e nos playoffs do campeonato nacional. O Sesi Franca está na segunda colocação do NBB e ainda sonha em terminar a fase de classificação na ponta da tabela.

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