O Sesi Franca Basquete seguirá com sua maratona de jogos pelo NBB (Novo Basquete Brasil) antes da viagem para a Argentina, onde disputará a Final Four BCLA (Basketball Champions League Américas), nos dias 17 a 18 de abril.

Na sequência da competição nacional, o time francano enfrentará o São José, o Mogi e o Bauru, nos próximos dias 1º, 3 e 6 de abril, respectivamente, fora de casa.

A equipe receberá o Pato Basquete, dia 9, no ginásio “Pedrocão”, perto de sua torcida. Depois vai a Rio Claro, dia 12, e Brasília, dia 14, fechando o segundo turno do nacional.