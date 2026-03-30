Uma cachorrinha da raça Shih Tzu foi encontrada perdida na noite deste domingo, 29, no Jardim Pulicano, na região Oeste de Franca. O resgate foi feito por Kauany Beatriz Batista Lopes, que busca localizar os responsáveis pelo animal.
De acordo com Kauany, a cadelinha foi vista por volta das 20h30, nas proximidades da rotatória do Posto Dallas, enquanto tentava atravessar a avenida, correndo risco de ser atropelada. Sensibilizada com a situação, ela decidiu recolher o animal.
A jovem relata que a cachorrinha aparentava ter dono, já que estava limpa, recém-tosada e bem cuidada. A suspeita é de que ela possa ter fugido de uma residência próxima ou até mesmo de um pet shop da região.
Desde então, Kauany tem mobilizado contatos e redes sociais na tentativa de encontrar os tutores. “Acredito que o dono esteja preocupado”, afirmou.
Quem tiver informações sobre os responsáveis pela cachorrinha pode entrar em contato diretamente com Kauany pelo telefone (16) 98873-9522. A orientação é que, ao reconhecer o animal, o possível dono apresente comprovações, como fotos ou documentos, para garantir a devolução segura.
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