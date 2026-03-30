30 de março de 2026
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Cachorrinha Shih Tzu é encontrada perdida no Jardim Pulicano

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Cachorrinha encontrada no Jardim Pulicano, em Franca
Cachorrinha encontrada no Jardim Pulicano, em Franca

Uma cachorrinha da raça Shih Tzu foi encontrada perdida na noite deste domingo, 29, no Jardim Pulicano, na região Oeste de Franca. O resgate foi feito por Kauany Beatriz Batista Lopes, que busca localizar os responsáveis pelo animal.

De acordo com Kauany, a cadelinha foi vista por volta das 20h30, nas proximidades da rotatória do Posto Dallas, enquanto tentava atravessar a avenida, correndo risco de ser atropelada. Sensibilizada com a situação, ela decidiu recolher o animal.

A jovem relata que a cachorrinha aparentava ter dono, já que estava limpa, recém-tosada e bem cuidada. A suspeita é de que ela possa ter fugido de uma residência próxima ou até mesmo de um pet shop da região.

Desde então, Kauany tem mobilizado contatos e redes sociais na tentativa de encontrar os tutores. “Acredito que o dono esteja preocupado”, afirmou.

Quem tiver informações sobre os responsáveis pela cachorrinha pode entrar em contato diretamente com Kauany pelo telefone (16) 98873-9522. A orientação é que, ao reconhecer o animal, o possível dono apresente comprovações, como fotos ou documentos, para garantir a devolução segura.

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