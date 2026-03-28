Um homem de aproximadamente 40 anos foi socorrido em estado grave na tarde deste sábado, 28, após se afogar na piscina do Centro de Lazer do Trabalhador, em Batatais, a 50 km de Franca.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi retirada da água por populares antes da chegada das equipes de resgate. Quando o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram ao local, o homem estava inconsciente e sem sinais vitais.

As equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiorrespiratória, conseguindo, em um primeiro momento, restabelecer os sinais vitais. No entanto, durante o atendimento, a vítima sofreu uma nova parada cardiorrespiratória, sendo novamente reanimada pelos socorristas.