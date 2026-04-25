Um gesto espontâneo de solidariedade ganhou repercussão nas redes sociais e já soma mais de 120 mil visualizações. O influenciador conhecido como Zeca Corredor protagonizou uma cena incomum ao parar na praça Cental de Capetinga (MG) e cortar o cabelo de um homem em situação de rua. O post foi publicado no final do mês passado, no Instagram.

As imagens mostram o momento em que Zeca interrompe a rotina, organiza rapidamente seus equipamentos e, ali mesmo, na calçada, começa o corte de cabelo. Tudo de forma improvisada: sem cadeira adequada, sem espelho e sem qualquer estrutura profissional. Ainda assim, o cuidado com o rapaz chama a atenção - cada detalhe é feito com atenção, respeito e dedicação.

Durante o vídeo, é possível perceber a transformação não só no visual, mas também na postura do homem atendido, que acompanha o processo com tranquilidade. Ao final, o resultado evidencia mais do que um corte de cabelo: revela um gesto de acolhimento e valorização humana.