MEIs, micro e pequenas empresas já podem contratar planos médicos empresariais com até 40% de economia em relação aos planos para Pessoas Físicas e o melhor: sem a exigência de número mínimo de vidas para garantir esse desconto via Saúde ACIF: serviço oferecido pela Associação do Comércio e Indústria de Franca.

“Na prática, a ACIF coloca o MEI no mesmo patamar de grandes empresas, que contratam planos para dezenas de colaboradores. Mesmo que a adesão seja para apenas uma pessoa, com o Saúde ACIF ele já garante todos os descontos e vantagens de um plano empresarial”, explica o consultor da ACIF, Víctor Garcia.

Além disso, a ACIF está com condição especial por tempo limitado: isenção de carências para consultas e exames simples em novas adesões ou na portabilidade de outras operadoras para a Unimed Franca, campanha válida somente até 20 de maio. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (16) 9 9384-8289, com WhatsApp disponível pelo link: https://wa.me/5516993848289.

Além da economia, o serviço permite que o empresário amplie a cobertura para cônjuges, filhos e colaboradores, mantendo as mesmas vantagens. Outro diferencial é o atendimento humanizado, com suporte direto ao associado, sem intermediações automatizadas. Com mais de 30 anos de experiência e parcerias com as principais operadoras de Franca, o Saúde ACIF centraliza todo o processo, reduzindo burocracias e facilitando a contratação.

Benefícios que valorizam pessoas e fortalecem empresas

Mais do que um diferencial, oferecer plano de saúde aos colaboradores tem se mostrado uma estratégia eficiente para atrair e reter talentos, além de promover bem-estar no ambiente de trabalho. Usuária do Saúde ACIF, a N2 Sistemas Comerciais e Empresariais é um exemplo de como o benefício impacta positivamente a cultura organizacional.

“Oferecer convênio médico aos nossos colaboradores é uma forma concreta de demonstrar cuidado com as pessoas que fazem a empresa acontecer todos os dias. Acreditamos que uma equipe saudável, tranquila e amparada tem melhores condições de se desenvolver, produzir e crescer junto com a empresa”, afirma o CEO da empresa, Rogério Nascimento.

Na prática, esse cuidado também é percebido pelos profissionais, impactando diretamente na satisfação e no vínculo com a empresa. “Ter esse benefício facilita muito o nosso dia a dia. É muito bom saber que tenho um plantão à disposição, que se eu precisar de algo urgente eu tenho esse acesso. Sem dúvida nenhuma, essa oferta demonstra uma preocupação da empresa com o bem-estar do funcionário. Uma empresa se preocupar em fornecer este tipo de cuidado com a saúde de todos os seus colaboradores é importante, deixa tudo mais leve e seguro”, afirma a analista de implantação da N2 Sistemas, Ana Laura Macedo.