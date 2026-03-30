Um acidente envolvendo quatro carros foi registrado na manhã desse domingo, 29, no bairro Cidade Nova, em Franca. Uma câmera de segurança filmou tudo e as imagens são impressionantes.
Nas imagens, é possível ver o momento em que um Renault Logan segue em alta velocidade pela rua Major Mendonça e avança o sinal de pare no cruzamento com a rua Prudente de Morais.
Na sequência, o veículo atinge um Mobi, que trafegava pela via preferencial.
Com o impacto, o Logan perde o controle da direção e ainda colide contra outros dois carros que estavam estacionados na própria rua Major Mendonça, provocando um engavetamento.
Apesar da força da batida e dos danos significativos nos veículos, apenas o motorista de um dos carros precisou de atendimento médico. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com ferimentos leves.
As causas do acidente serão apuradas. O trânsito no local precisou ser desviado para a avenida Presidente Vargas e ficou lento, principalmente pelo movimento da missa na Igreja Santo Antônio.
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