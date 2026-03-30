Um acidente envolvendo quatro carros foi registrado na manhã desse domingo, 29, no bairro Cidade Nova, em Franca. Uma câmera de segurança filmou tudo e as imagens são impressionantes.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um Renault Logan segue em alta velocidade pela rua Major Mendonça e avança o sinal de pare no cruzamento com a rua Prudente de Morais.

Na sequência, o veículo atinge um Mobi, que trafegava pela via preferencial.