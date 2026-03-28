Uma família foi vítima de tentativa de golpe nessa sexta-feira, 27, quando criminosos se passaram por médicos da Santa Casa de Franca e pediram um depósito de R$ 4 mil para realizar exames em um paciente internado.

Os golpistas ligaram para a família do jovem Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que está internado na Santa Casa de Franca após ser brutalmente espancado em Jeriquara, e informaram que o quadro dele havia se agravado e que ele precisava realizar novos exames. A família desconfiou do golpe e não repassou os valores pedidos.

A mãe do paciente, Tatiayra Barbosa, confirmou a tentativa de golpe e disse que os criminosos ligaram se passando por médico do Guilherme. "Falou da situação dele que ele tinha pegado bactéria no sangue e ele tinha que fazer um exame, que pelo SUS iria demorar de quatro a cinco dias, já tinha que entrar com tratamento. Os exames ficariam em R$ 4 mil passando a chave pix", disse.

Alerta do Grupo Santa Casa de Franca