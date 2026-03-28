29 de março de 2026
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Golpistas se passam por médicos e tentam aplicar golpe em família

Por N. Fradique e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Bandidos tentaram se passar por médicos de Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos
Bandidos tentaram se passar por médicos de Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos

Uma família foi vítima de tentativa de golpe nessa sexta-feira, 27, quando criminosos se passaram por médicos da Santa Casa de Franca e pediram um depósito de R$ 4 mil para realizar exames em um paciente internado.

Os golpistas ligaram para a família do jovem Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que está internado na Santa Casa de Franca após ser brutalmente espancado em Jeriquara, e informaram que o quadro dele havia se agravado e que ele precisava realizar novos exames. A família desconfiou do golpe e não repassou os valores pedidos.

A mãe do paciente, Tatiayra Barbosa, confirmou a tentativa de golpe e disse que os criminosos ligaram se passando por médico do Guilherme. "Falou da situação dele que ele tinha pegado bactéria no sangue e ele tinha que fazer um exame, que pelo SUS iria demorar de quatro a cinco dias, já tinha que entrar com tratamento. Os exames ficariam em R$ 4 mil passando a chave pix", disse.

Alerta do Grupo Santa Casa de Franca

A Grupo Santa Casa de Franca emitiu um alerta à população após identificar tentativas de golpe envolvendo pacientes e familiares. Segundo a instituição, criminosos estão entrando em contato se passando por médicos ou profissionais de saúde para solicitar depósitos em dinheiro, além de dados pessoais e fotos de documentos.

De acordo com o comunicado divulgado na sexta-feira, 27, os golpistas utilizam principalmente ligações telefônicas e mensagens por aplicativos, como o WhatsApp, para abordar as vítimas. A prática tem potencial de causar prejuízos financeiros e expor informações sensíveis dos pacientes.

A Santa Casa reforça que todos os atendimentos em suas unidades - incluindo Hospital Geral, Hospital do Coração/Câncer e AMEs - são realizados integralmente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sem qualquer pedido de cobrança. A instituição destaca ainda que não solicita pagamentos, não pede envio de documentos por telefone e não realiza esse tipo de contato remoto com familiares.

Outro ponto enfatizado é que qualquer comunicação oficial com responsáveis por pacientes ocorre exclusivamente de forma presencial, diretamente nas unidades de saúde. Além disso, todos os exames e procedimentos são gratuitos, sem necessidade de qualquer pagamento adicional.

Diante da situação, a orientação é clara: a população não deve responder a mensagens suspeitas, não fornecer dados pessoais e jamais realizar transferências ou depósitos. Em caso de dúvida, a recomendação é procurar diretamente a recepção de uma unidade da Santa Casa.

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