Uma família foi vítima de tentativa de golpe nessa sexta-feira, 27, quando criminosos se passaram por médicos da Santa Casa de Franca e pediram um depósito de R$ 4 mil para realizar exames em um paciente internado.
Os golpistas ligaram para a família do jovem Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, que está internado na Santa Casa de Franca após ser brutalmente espancado em Jeriquara, e informaram que o quadro dele havia se agravado e que ele precisava realizar novos exames. A família desconfiou do golpe e não repassou os valores pedidos.
A mãe do paciente, Tatiayra Barbosa, confirmou a tentativa de golpe e disse que os criminosos ligaram se passando por médico do Guilherme. "Falou da situação dele que ele tinha pegado bactéria no sangue e ele tinha que fazer um exame, que pelo SUS iria demorar de quatro a cinco dias, já tinha que entrar com tratamento. Os exames ficariam em R$ 4 mil passando a chave pix", disse.
Alerta do Grupo Santa Casa de Franca
A Grupo Santa Casa de Franca emitiu um alerta à população após identificar tentativas de golpe envolvendo pacientes e familiares. Segundo a instituição, criminosos estão entrando em contato se passando por médicos ou profissionais de saúde para solicitar depósitos em dinheiro, além de dados pessoais e fotos de documentos.
De acordo com o comunicado divulgado na sexta-feira, 27, os golpistas utilizam principalmente ligações telefônicas e mensagens por aplicativos, como o WhatsApp, para abordar as vítimas. A prática tem potencial de causar prejuízos financeiros e expor informações sensíveis dos pacientes.
A Santa Casa reforça que todos os atendimentos em suas unidades - incluindo Hospital Geral, Hospital do Coração/Câncer e AMEs - são realizados integralmente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), sem qualquer pedido de cobrança. A instituição destaca ainda que não solicita pagamentos, não pede envio de documentos por telefone e não realiza esse tipo de contato remoto com familiares.
Outro ponto enfatizado é que qualquer comunicação oficial com responsáveis por pacientes ocorre exclusivamente de forma presencial, diretamente nas unidades de saúde. Além disso, todos os exames e procedimentos são gratuitos, sem necessidade de qualquer pagamento adicional.
Diante da situação, a orientação é clara: a população não deve responder a mensagens suspeitas, não fornecer dados pessoais e jamais realizar transferências ou depósitos. Em caso de dúvida, a recomendação é procurar diretamente a recepção de uma unidade da Santa Casa.
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