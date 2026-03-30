Um dos grupos mais icônicos da música brasileira, o Roupa Nova será a atração central de um evento que transcende o conceito tradicional de show e se posiciona como uma proposta exclusiva de alto padrão na região de Sacramento (MG) e Rifaina (SP).

A apresentação acontece no dia 21 de abril, a partir das 14h, no Beach Pub, às margens da Represa de Jaguara, reunindo música, sofisticação e uma paisagem privilegiada em um cenário cuidadosamente concebido.

Uma experiência pensada nos detalhes

O evento propõe uma vivência sensorial completa, voltada a um público que valoriza qualidade, conforto e curadoria. O serviço contará com open bar premium cuidadosamente selecionado, incluindo:

Cerveja Corona

Vodka Smirnoff

Campari

Sucos Prats

Água com e sem gás

Refrigerantes

Cada elemento foi planejado para garantir uma experiência pautada pela qualidade, na qual música, serviço e ambiente se integram de forma harmoniosa.

Os ingressos são limitados e já estão disponíveis, sem taxa, e podem ser adquiridos pelo site oficial: https://beachpub.com.br/

HRT Incorporadora

Constrói uma nova forma de investir no mercado imobiliário, criando tendências arquitetônicas, novos destinos e desenvolvendo soluções sustentáveis e de bem-estar.

O evento também marca um momento estratégico: a consolidação do Complexo Náutico e os novos projetos que estão nascendo, transformando a região em um novo polo de lifestyle, lazer e investimento em nível nacional.

Com um conceito contemporâneo e integrado, os novos projetos reúnem complexo aquático de alto padrão, centro de convenções, marina, áreas comerciais, hotel, parque linear esportivo, espaço para motorhome e muito mais.

O Beach Pub, palco do evento, está com as obras a todo vapor e representa um dos primeiros marcos dessa transformação. Em breve, o complexo ampliará seu portfólio com novos empreendimentos e atrações exclusivas.

Um novo padrão de lazer no interior paulista

A apresentação do Roupa Nova simboliza o início de uma nova fase para a região. Mais do que um evento, trata-se de um convite para vivenciar um novo estilo de lazer.

Garanta seu ingresso e faça parte desse momento exclusivo.

Serviço:

Show Roupa Nova

Data: 21 de abril

Horário: 14h

Local: Grand Hill Beach Pub - Sacramento (MG) e Rifaina (SP)