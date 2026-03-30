Um dos grupos mais icônicos da música brasileira, o Roupa Nova será a atração central de um evento que transcende o conceito tradicional de show e se posiciona como uma proposta exclusiva de alto padrão na região de Sacramento (MG) e Rifaina (SP).
A apresentação acontece no dia 21 de abril, a partir das 14h, no Beach Pub, às margens da Represa de Jaguara, reunindo música, sofisticação e uma paisagem privilegiada em um cenário cuidadosamente concebido.
Uma experiência pensada nos detalhes
O evento propõe uma vivência sensorial completa, voltada a um público que valoriza qualidade, conforto e curadoria. O serviço contará com open bar premium cuidadosamente selecionado, incluindo:
- Cerveja Corona
- Vodka Smirnoff
- Campari
- Sucos Prats
- Água com e sem gás
- Refrigerantes
Cada elemento foi planejado para garantir uma experiência pautada pela qualidade, na qual música, serviço e ambiente se integram de forma harmoniosa.
Os ingressos são limitados e já estão disponíveis, sem taxa, e podem ser adquiridos pelo site oficial: https://beachpub.com.br/
HRT Incorporadora
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O evento também marca um momento estratégico: a consolidação do Complexo Náutico e os novos projetos que estão nascendo, transformando a região em um novo polo de lifestyle, lazer e investimento em nível nacional.
Com um conceito contemporâneo e integrado, os novos projetos reúnem complexo aquático de alto padrão, centro de convenções, marina, áreas comerciais, hotel, parque linear esportivo, espaço para motorhome e muito mais.
O Beach Pub, palco do evento, está com as obras a todo vapor e representa um dos primeiros marcos dessa transformação. Em breve, o complexo ampliará seu portfólio com novos empreendimentos e atrações exclusivas.
Um novo padrão de lazer no interior paulista
A apresentação do Roupa Nova simboliza o início de uma nova fase para a região. Mais do que um evento, trata-se de um convite para vivenciar um novo estilo de lazer.
Garanta seu ingresso e faça parte desse momento exclusivo.
Serviço:
Show Roupa Nova
Data: 21 de abril
Horário: 14h
Local: Grand Hill Beach Pub - Sacramento (MG) e Rifaina (SP)
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