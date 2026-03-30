Uma tentativa de assalto registrada na noite de sexta-feira, 27, em um mercado localizado na rua Alfredo Olivério, na Vila São Sebastião, em Franca, terminou sem feridos após a reação de um cliente. As imagens do crime foram obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 30.
De acordo com as gravações, um homem vestindo roupas pretas, moletom com capuz e usando uma máscara da série La Casa de Papel entrou no estabelecimento já com uma arma em mãos. Ele seguiu diretamente para o caixa, onde estava uma funcionária, e anunciou o assalto.
As câmeras de segurança flagraram o momento de tensão. A funcionária aparece visivelmente abalada, enquanto o criminoso aponta a arma em sua direção, exigindo dinheiro.
No entanto, a ação foi interrompida por um cliente que presenciava a cena. Em um movimento rápido, ele avançou contra o suspeito e tentou desarmá-lo, segurando sua mão e a arma. Apesar de não conseguir retirar o objeto, ele insistiu na tentativa, forçando o criminoso a recuar.
Diante da resistência, o assaltante fugiu do local. Ainda nas imagens, é possível ver que ele permanece por alguns instantes na entrada do mercado, como se cogitasse retornar, mas desiste e sai correndo pelo bairro sem efetuar disparos.
A suspeita é de que a arma utilizada possa ser falsa, hipótese que será apurada pelas autoridades.
As imagens já foram entregues à polícia, que investiga o caso e tenta identificar o autor da tentativa de assalto.
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