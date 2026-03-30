Uma tentativa de assalto registrada na noite de sexta-feira, 27, em um mercado localizado na rua Alfredo Olivério, na Vila São Sebastião, em Franca, terminou sem feridos após a reação de um cliente. As imagens do crime foram obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 30.

De acordo com as gravações, um homem vestindo roupas pretas, moletom com capuz e usando uma máscara da série La Casa de Papel entrou no estabelecimento já com uma arma em mãos. Ele seguiu diretamente para o caixa, onde estava uma funcionária, e anunciou o assalto.

As câmeras de segurança flagraram o momento de tensão. A funcionária aparece visivelmente abalada, enquanto o criminoso aponta a arma em sua direção, exigindo dinheiro.