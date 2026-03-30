30 de março de 2026
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CRIMINOSO ARMADO

Cliente parte pra cima de ladrão e impede assalto em mercado

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Câmeras de segurança
Cliente parte para cima do criminoso que estava armado dentro do mercado
Cliente parte para cima do criminoso que estava armado dentro do mercado

Uma tentativa de assalto registrada na noite de sexta-feira, 27, em um mercado localizado na rua Alfredo Olivério, na Vila São Sebastião, em Franca, terminou sem feridos após a reação de um cliente. As imagens do crime foram obtidas pelo portal GCN/Sampi nesta segunda-feira, 30.

De acordo com as gravações, um homem vestindo roupas pretas, moletom com capuz e usando uma máscara da série La Casa de Papel entrou no estabelecimento já com uma arma em mãos. Ele seguiu diretamente para o caixa, onde estava uma funcionária, e anunciou o assalto.

As câmeras de segurança flagraram o momento de tensão. A funcionária aparece visivelmente abalada, enquanto o criminoso aponta a arma em sua direção, exigindo dinheiro.

No entanto, a ação foi interrompida por um cliente que presenciava a cena. Em um movimento rápido, ele avançou contra o suspeito e tentou desarmá-lo, segurando sua mão e a arma. Apesar de não conseguir retirar o objeto, ele insistiu na tentativa, forçando o criminoso a recuar.

Diante da resistência, o assaltante fugiu do local. Ainda nas imagens, é possível ver que ele permanece por alguns instantes na entrada do mercado, como se cogitasse retornar, mas desiste e sai correndo pelo bairro sem efetuar disparos.

A suspeita é de que a arma utilizada possa ser falsa, hipótese que será apurada pelas autoridades.

As imagens já foram entregues à polícia, que investiga o caso e tenta identificar o autor da tentativa de assalto.

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