A região administrativa de Franca registra alto nível de exposição a golpes digitais. Levantamento do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) aponta que 88% da população já recebeu mensagens, e-mails ou ligações com tentativa de fraude.

Entre as abordagens mais comuns, estão as ligações suspeitas. Na região, 58% dos moradores afirmam receber esse tipo de contato “às vezes”, enquanto 34% relatam que isso ocorre com frequência. Outro golpe recorrente envolve chamadas em que ninguém responde: 65% dizem atender esse tipo de ligação ocasionalmente, e 29% com frequência.

A pesquisa também revela forte incidência de fraudes envolvendo redes sociais. Segundo o levantamento, 66% da população já recebeu mensagens de perfis falsos pedindo dinheiro. Além disso, 20% dos entrevistados afirmam que tiveram fotos utilizadas por golpistas para solicitar dinheiro via aplicativos de mensagens ou redes sociais.