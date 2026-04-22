A região administrativa de Franca registra alto nível de exposição a golpes digitais. Levantamento do Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) aponta que 88% da população já recebeu mensagens, e-mails ou ligações com tentativa de fraude.
Entre as abordagens mais comuns, estão as ligações suspeitas. Na região, 58% dos moradores afirmam receber esse tipo de contato “às vezes”, enquanto 34% relatam que isso ocorre com frequência. Outro golpe recorrente envolve chamadas em que ninguém responde: 65% dizem atender esse tipo de ligação ocasionalmente, e 29% com frequência.
A pesquisa também revela forte incidência de fraudes envolvendo redes sociais. Segundo o levantamento, 66% da população já recebeu mensagens de perfis falsos pedindo dinheiro. Além disso, 20% dos entrevistados afirmam que tiveram fotos utilizadas por golpistas para solicitar dinheiro via aplicativos de mensagens ou redes sociais.
No comércio eletrônico, os riscos também são significativos. De acordo com os dados, 41% dos moradores da região de Franca já realizaram compras on-line e descobriram que a loja ou o vendedor não existiam.
Os prejuízos financeiros são expressivos: 37% afirmam já ter perdido dinheiro com golpes digitais sem conseguir recuperar o valor. Já os golpes em maquininhas de cartão atingiram 13% da população local.
A percepção de insegurança acompanha os dados. Na região, 95% acreditam que os golpes estão aumentando, enquanto 65% consideram que atualmente é praticamente impossível se proteger dessas fraudes.
Quando questionados sobre a própria capacidade de evitar golpes, apenas 12% se dizem muito confiantes, enquanto 52% afirmam estar “mais ou menos confiantes” e 36% não têm confiança alguma.
Realizada entre julho e setembro de 2025, com mais de 14 mil entrevistas em todo o Estado, a pesquisa indica que a expansão do acesso à internet no interior vem acompanhada do aumento dos golpes digitais. Os dados foram divulgados há 20 dias.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.