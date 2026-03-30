Veja o obituário desta segunda-feira, 30, em Franca:
Nome: Vanja Gonçalves de Amorim
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Joaquim dos Santos Sobrinho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Isolina Alves Bonfim Vieira
Idade: 88 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo AGostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Lucia Helena Borrasqui
Idade: 81 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
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