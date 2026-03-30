Veja o obituário desta segunda-feira, 30, em Franca:

Nome: Vanja Gonçalves de Amorim

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Joaquim dos Santos Sobrinho

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h