30 de março de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 30, em Franca:

Nome: Vanja Gonçalves de Amorim
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Joaquim dos Santos Sobrinho
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, salas 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Isolina Alves Bonfim Vieira
Idade: 88 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo AGostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Lucia Helena Borrasqui
Idade: 81 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

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